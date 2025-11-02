Dukung Gaya Hidup Sehat, NPURE PADELNATION Digelar Serentak di 20 Kota

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - NPURE, brand skincare berbasis natural ingredients, kembali melanjutkan komitmennya dalam mendukung gaya hidup sehat dan aktif masyarakat Indonesia.

Kali ini, NPURE menggelar olahraga berskala nasional bertajuk NPURE PADELNATION. Event Padel Serentak di 20 Kota, menjadi brand skincare pertama yang melaksanakan event Padel serentak di 20 Kota pada 26 Oktober 2025 lalu.

Event ini menjadi salah satu pergerakan olahraga padel terbesar di Indonesia.

Dengan kegiatan ini, NPURE terus menunjukkan komitmen dengan statement bahwa perawatan kulit tidak hanya berasal dari skincare, tapi juga dari gaya hidup sehat, aktif, dan seimbang.

Acara ini juga merupakan bagian dari rangkaian menuju NPURE National Women’s Padel Premier 2025, ajang Padel bergengsi dengan hadiah terbesar tingkat nasional yang akan diselenggarakan pada 5–7 Desember 2025 mendatang.

Dengan total hadiah mencapai Rp500 juta, acara ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga simbol dari semangat perempuan Indonesia yang kuat, aktif, dan peduli akan kesehatan diri secara menyeluruh.

Adapun 20 kota yang menjadi tuan rumah NPURE PADELNATION 2025 ini antara lain: Solo, Jogja, Bandung, Palembang, Pontianak, Batam, Pekanbaru, Semarang, Bogor, Bekasi, Medan, Jakarta, Banten, Bali, Surabaya, Malang, Makassar, Lampung, Cirebon, dan Padang.

NPURE PADELNATION 2025 juga menjadi momentum peluncuran dua inovasi terbaru yaitu NPURE Oil Infused Micellar Water dan NPURE Gentle & Hydrate Micellar Water, dengan kampanye #OneSwipeAway — dua produk ini menjadi pelengkap sempurna bagi gaya hidup aktif #GenerasiKulitSehat.