JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Hebat Usai Truk Tangki BBM Terguling di Cianjur

Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Hebat Usai Truk Tangki BBM Terguling di Cianjur

Minggu, 02 November 2025 – 14:00 WIB
Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Hebat Usai Truk Tangki BBM Terguling di Cianjur - JPNN.com Jabar
Garis polisi terpasang di lokasi kebakaran yang berawal dari truk tangki BBM yang mengalami kecelakaan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Minggu (2/11/2025). ANTARA/Ahmad Fikri.

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Kepolisian Resor (Polres) Cianjur tengah mendalami penyebab pasti kebakaran besar yang menghanguskan enam ruko, tiga rumah warga, serta tujuh kendaraan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Cianjur.

Peristiwa itu terjadi setelah sebuah truk tangki pengangkut bahan bakar minyak (BBM) mengalami kecelakaan dan terbakar, Sabtu (1/11/2025) malam.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Cianjur, AKP Hardian Andrianto, mengatakan kecelakaan bermula saat truk tangki yang membawa sekitar 2.400 liter BBM melaju dari arah Bandung menuju Sukabumi.

Baca Juga:

Truk tersebut hilang kendali dan menabrak truk bermuatan air mineral yang tengah terparkir di pinggir jalan.

“Truk tangki kemudian terguling dan seluruh muatan BBM tumpah ke jalan. Tidak lama setelah itu muncul percikan api yang menyebabkan kebakaran di sejumlah titik,” ujar AKP Hardian di Cianjur, Minggu (2/11/2025).

Api dengan cepat menjalar ke arah ruko-ruko, pos polisi, dan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi. Beberapa saat kemudian terdengar beberapa kali suara ledakan keras yang membuat warga panik dan berlarian menjauh.

Baca Juga:

Menurut keterangan saksi mata, percikan api pertama kali muncul di area bundaran Perintis Kemerdekaan–Pasirhayam, tempat tumpahan BBM mengalir cukup jauh dari lokasi truk terguling.

“Tim Inafis Polres Cianjur bersama Damkar Cianjur masih melakukan penyelidikan untuk memastikan sumber percikan api yang memicu kebakaran,” kata Hardian.

Polres Cianjur tengah mendalami penyebab kebakaran besar yang menghanguskan 6 ruko, 3 rumah warga dan 7 kendaraan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Cianjur
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   truk tangki BBM terguling polres cianjur Jalan Perintis Kemerdekaan Kabupaten Cianjur kebakaran cianjur kebakaran ruko Cianjur damkar cianjur

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU