Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Hebat Usai Truk Tangki BBM Terguling di Cianjur

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Kepolisian Resor (Polres) Cianjur tengah mendalami penyebab pasti kebakaran besar yang menghanguskan enam ruko, tiga rumah warga, serta tujuh kendaraan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Cianjur.

Peristiwa itu terjadi setelah sebuah truk tangki pengangkut bahan bakar minyak (BBM) mengalami kecelakaan dan terbakar, Sabtu (1/11/2025) malam.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Cianjur, AKP Hardian Andrianto, mengatakan kecelakaan bermula saat truk tangki yang membawa sekitar 2.400 liter BBM melaju dari arah Bandung menuju Sukabumi.

Truk tersebut hilang kendali dan menabrak truk bermuatan air mineral yang tengah terparkir di pinggir jalan.

“Truk tangki kemudian terguling dan seluruh muatan BBM tumpah ke jalan. Tidak lama setelah itu muncul percikan api yang menyebabkan kebakaran di sejumlah titik,” ujar AKP Hardian di Cianjur, Minggu (2/11/2025).

Api dengan cepat menjalar ke arah ruko-ruko, pos polisi, dan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi. Beberapa saat kemudian terdengar beberapa kali suara ledakan keras yang membuat warga panik dan berlarian menjauh.

Menurut keterangan saksi mata, percikan api pertama kali muncul di area bundaran Perintis Kemerdekaan–Pasirhayam, tempat tumpahan BBM mengalir cukup jauh dari lokasi truk terguling.

“Tim Inafis Polres Cianjur bersama Damkar Cianjur masih melakukan penyelidikan untuk memastikan sumber percikan api yang memicu kebakaran,” kata Hardian.