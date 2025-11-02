JPNN.com

Minggu, 02 November 2025 – 13:00 WIB
Reuni Akbar Haji se-Depok Jadi Momentum Perkokoh Nilai-nilai Keislaman - JPNN.com Jabar
Sekda Kota Depok, Mangnguluang Mansur saat menghadiri Reuni Akbar Haji se-Kota Depok di Masjid Rahmatan Lil'Alamin, UIII Kota Depok. Foto : Diskominfo Depok.

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Mangnguluang Mansur menghadiri kegiatan Reuni Akbar Haji se-Kota Depok.

Kegiatan yang dirangkai dengan acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan MoU antarlembaga dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Depok ini diselenggarakan di Masjid Rahmatan Lil'Alamin, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Kota Depok, Sabtu (1/11).

Dalam kesempatan tersebut, Mangnguluang Mansur mengatakan, kegiatan ini memiliki makna yang sangat penting, bukan hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai wadah memperkuat ukhuwah Islamiyah dan mempererat rasa kebersamaan antar jemaah haji di Kota Depok.

“Reuni Akbar Haji ini bukan sekadar pertemuan biasa, tetapi momentum untuk memperkokoh tekad kita bersama dalam menghidupkan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat,” ucapnya.

Dirinya menambahkan, perjalanan haji bukan hanya perjalanan fisik menuju Baitullah, melainkan juga perjalanan spiritual menuju kesempurnaan iman dan ketaatan kepada Allah SWT. 

Karena itu, setelah kembali ke tanah air, para jemaah haji diharapkan membawa misi suci untuk menjadi agen perubahan yang membawa kedamaian, keteladanan, dan keberkahan di lingkungannya.

Mangnguluang menyampaikan, bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirangkai dalam kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW.

“Rasulullah adalah sosok pemimpin yang amanah, adil, dan penuh kasih. Keteladanan beliau harus menjadi pedoman kita dalam menjalankan amanah, baik sebagai pemimpin, pelayan masyarakat, maupun warga negara,” terangnya.

