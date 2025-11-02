Pemkot Bogor Gali Jejak Sejarah Pajajaran Lewat Penelitian Situs Lembur Sawah

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menghadiri kegiatan Diseminasi Hasil Penelitian Potensi Warisan Budaya Kampung Lembur Sawah, yang berlangsung di Saung Eling, Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, pada Jumat (31/10/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Bogor, TACB Jawa Barat, para peneliti, sesepuh, inohong, dan warga setempat.

Sebelum diskusi dimulai, Dedie bersama tim meninjau langsung Situs Embah Jangkung dan Situs Kabayan yang berada di kawasan perbukitan dengan latar Gunung Salak, dikelilingi permukiman warga yang masih asri.

Menggali Akar Sejarah Pajajaran

Dalam sambutannya, Dedie Rachim menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan ikhtiar bersama untuk menggali peninggalan sejarah dan warisan budaya Kota Bogor.

Menurutnya, penelitian ini bukan hanya tentang kepurbakalaan, tetapi juga upaya memahami keterkaitan sejarah lokal dengan peradaban dunia.

“Kolaborasi dan sinergi ini merupakan lompatan besar bagi Jawa Barat, dengan latar sejarah Pajajaran yang ke depan akan memiliki Museum Pajajaran, didukung oleh Kementerian Kebudayaan,” ujar Dedie.

Ia berharap penelitian dua situs tersebut dapat menghasilkan kajian yang lengkap mulai dari timeline hingga story line sehingga warisan budaya ini bisa menjadi bahan edukasi dan penguatan identitas sejarah Kota Bogor.