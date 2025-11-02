Sister In Harmony: Lewat Cerita Langit Jingga, Nadia, Gaby dan Saphira Siap Bersinar Bersama

jabar.jpnn.com, BOGOR - Di tengah ramainya dunia hiburan Tanah Air, tiga nama muda mulai menarik sorotan: Nadia Dari, Gaby Rose, dan Saphira Adya.

Masing-masing hadir dengan pesona dan jalan karier yang berbeda, tetapi satu hal yang sama, mereka sama-sama serius menapaki langkah di industri kreatif Indonesia.

Nadia Dari: Dari Modeling ke Dunia Akting

Langkah pertama Nadia Dari di dunia hiburan dimulai dari panggung modeling.

Baca Juga: Ambisi Besar Jokowi Diduga Jadi Biang Kerok Segudang Masalah Kereta Cepat Whoosh

Dengan wajah khas dan pembawaan percaya diri, ia dengan cepat mencuri perhatian fotografer dan desainer, tetapi Nadia tak berhenti di situ dunia akting memanggilnya.

Peran-peran kecil di awal karier justru menjadi ajang pembuktian. Ia dikenal serius mendalami setiap karakter yang diperankan.

Kini, namanya mulai sering muncul di berbagai proyek film dan serial digital. Perlahan tetapi pasti, Nadia menjadi salah satu talenta muda yang diperhitungkan.

Gaby Rose: Suara Merdu yang Tak Hanya Bersuara

Sementara itu, Gaby Rose datang dari dunia musik. Suaranya yang lembut dan gaya khas membuatnya mudah dikenali di antara deretan penyanyi muda.

Lagu-lagu Gaby selalu punya nuansa hangat, kadang manis, kadang sendu, tetapi selalu jujur.