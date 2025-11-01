FKPCH dan AQUA Tanam Pohon di Hulu Cisadane, Jaga Sumber Air dan Cegah Lahan Kritis

jabar.jpnn.com, BOGOR - Upaya menjaga keberlanjutan sumber daya air di kawasan Jawa Barat terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.

Terbaru, Forum Koordinasi Pengelolaan Cisadane Hulu (FKPCH) bersama AQUA melakukan penanaman pohon di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane Hulu, Kabupaten Bogor, sebagai langkah nyata pelestarian, lingkungan dan pengelolaan DAS secara terpadu.

Diketahui, kegiatan ini menjadi wujud komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, akademisi dan pelaku usaha dalam menjaga keseimbangan ekosistem hulu–hilir.

Pelestarian daerah tangkapan air di kawasan Cisadane Hulu sangat penting bagi keberlanjutan sumber daya air yang menjadi bagian vital ekosistem, sekaligus mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan lingkungan melalui rehabilitasi hutan dan lahan.

Senior Public Affairs & Sustainability Director Danone Indonesia Karyanto Wibowo menuturkan, daerah lereng Gunung Pangrango di Cisadane Hulu merupakan daerah tangkapan air AQUA.

Di area ini, air hujan meresap ke tanah dan mengisi akuifer yang menjadi sumber air AQUA. Ia enegaskan bahwa menjaga keberlanjutan sumber air merupakan prioritas utama perusahaan.

"Kami melakukan penanaman pada Selasa 28 Oktober 2025 kemarin, sebagai komitmen mengembalikan lebih banyak air daripada yang kami gunakan melalui inisiatif konservasi bersama masyarakat, seperti penanaman pohon, pembangunan rorak dan sumur resapan. Upaya ini penting agar keberlanjutan sumber air tetap terjaga untuk generasi mendatang," kata Karyanto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/11/2025).

"Harapan kami, inisiatif ini dapat terus berlanjut dengan keterlibatan lebih banyak pihak, karena hanya melalui kolaborasi dampak pelestarian dapat dirasakan lebih luas," tambah dia.