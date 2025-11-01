Kesaksian Warga Soal Pria Gantung Diri di Flyover Pasupati Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang Pengendara bernama Sendy (27) menjadi saksi dalam aksi bunuh diri yang dilakukan seorang pria di Flyover Pasupati pada Jumat (31/10/2025) sekitar pukul 21.30 WIB.

Sendy menceritakan, ketika sedang melintas di Flyover Pasupati arah Gasibu, ia melihat seseorang yang berdiri di pembatas jalan.

"Saya waktu mau pulang dari seberang melihat orang mau terjun ke bawah. Posisinya berdiri di atas pembatas jembatan," kata Sandy di lokasi, dikutip Sabtu (1/11).

Ia menduga orang tersebut hendak melakukan bunuh diri. Namun, ia harus memutar balik di Lampu merah Gasibu.

"Pas saya ke sini orang itu udah ke bawah, udah menggantung," ucapnya.

Sendy menyebut, korban terlihat memakai helm dan jaket. Satu sepeda motor berjenis Yamaha Aerox dengan berpelat D 3231 AFE yang diduga milik korban ditemukan terparkir di sisi jalan.

"Saya ngga lihat lagi pasang tali, tapi saya lihatnya dia udah posisi kaya mau terjun. Korban pakai jaket dan helm. Keliatannya cowo," tuturnya.

Sementara itu, petugas gabungan berhasil mengevakuasi seorang pria tanpa identitas yang ditemukan tewas gantung diri itu.