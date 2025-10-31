Pemkot Depok Akan Gelar Literacy Fest 2025, Perpaduan Literasi dan Hiburan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpus) akan menggelar ajang literasi terbesar di kota ini bertajuk Depok Literacy Fest 2025.

Acara akan berlangsung selama satu minggu, tepatnya pada 3–9 November 2025 di Depok Open Space (DOS), Balai Kota Depok.

Kepala Diskarpus Kota Depok, Utang Wardaya menjelaskan, Depok Literacy Fest 2025 menjadi upaya pemerintah dalam memperluas akses literasi dan memperkuat ekosistem kreatif berbasis pengetahuan di masyarakat.

Festival ini, mengusung semangat peningkatan peran perpustaan dan budaya baca serta kreativitas berbasis inklusi social.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga wadah pembelajaran, kreativitas, dan kolaborasi lintas komunitas.

“Kami ingin menjadikan literasi sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat Depok," ucapnya.

Selain kegiatan utama, pengunjung juga dapat mengikuti senam zumba massal, talkshow interaktif, lomba vlog, lomba catur, lomba mewarnai, serta berbagai workshop tematik yang bisa diikuti secara gratis.

Acara ini turut dimeriahkan oleh bintang tamu spesial, di antaranya Bagindas, Rocky Gerung, Koplo Disko, Ipang Hore-Hore, Sentosa, serta Gambang Kromong Benang Kenur yang akan tampil dalam special performance dan special talk sepanjang festival berlangsung.