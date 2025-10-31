BULOG Bandung Salurkan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng untuk Warga Gedebage

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dalam upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan menekan angka kemisikinan serta kerawanan pangan, Perum BULOG Bandung mulai menyalurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng perdana di Kantor Kecamatan Gedebage Kota Bandung.

Penyaluran ini menyasar warga penerima manfaat dari Kelurahan Rancaumpang. Setia Penerima Bantuan Pangan (PBP) menerima dua alokasi bantuan sekaligus, yakni 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk total dua bulan alokasi.

Pemimpin Wilayah BULOG Jawa Barat Nurman Susilo mengatakan, kegiatan di Gedebage menjadi simbol dimulainya penyaluran bantuan pangan di wilayah Jawa Barat untuk periode akhir tahun 2025.

"Penyaluran ini merupakan langkah awal dari serangkaian kegiatan serupa yang akan dilakukan di seluruh wilayah Jawa Barat. BULOG berkomitmen menjaga kelancaran distribusi dan kualitas komoditi agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Nurman dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).

Sementara itu, Pemimpin Cabang BULOG Bandung Ashville Nusa Panata menegaskan bahwa peluncuran bantuan pangan ini bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan bukti nyata komitmen BULOG dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

"Ini bentuk kepeduliaan BULOG terhadap masyarakat agar kebutuhan pokok tetap terpenuhi di tengah harga pangan yang berfluktuasi," ucap Ashville.

Salah seorang warga penerima bantuan, Epi Harna (60 tahun), warga Kelurahan Rancaumpang, mengaku bersyukur atas bantuan tersebut.

"Alhamdulillah bantuan ini sangat membantu kami. Harga beras dan minyak goreng sekarang sedang tinggi, jadi bantuan seperti ini sangat berarti untuk kebutuhan keluarga," tuturnya.