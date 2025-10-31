JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Bayar Pajak Motor dan Mobil Kini Bisa Dicicil! Begini Caranya Lewat Aplikasi T-Samsat Jabar

Bayar Pajak Motor dan Mobil Kini Bisa Dicicil! Begini Caranya Lewat Aplikasi T-Samsat Jabar

Jumat, 31 Oktober 2025 – 10:00 WIB
Bayar Pajak Motor dan Mobil Kini Bisa Dicicil! Begini Caranya Lewat Aplikasi T-Samsat Jabar - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pajak kendaraan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat meluncurkan inovasi baru dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor.

Kini, masyarakat Jawa Barat dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan secara cicilan melalui aplikasi T-Samsat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan skema cicilan ini berlaku bagi pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat.

Baca Juga:

"Program ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya tanpa harus terbebani pembayaran sekaligus," ujar Dedi.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Asep Supriatna menjelaskan bahwa program ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Bank BJB.

“Selain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), skema cicilan ini juga berlaku untuk pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ),” kata Asep.

Baca Juga:

Menurut Asep, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk dapat menggunakan fasilitas cicilan ini, antara lain:

  1. Memiliki rekening tabungan dan kartu ATM Bank BJB.
  2. Menggunakan aplikasi BJB DIGI.
  3. Tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan sebelumnya.

Ia menambahkan, proses pembayaran melalui aplikasi T-Samsat bersifat praktis dan efisien karena sistemnya telah terhubung langsung dengan Samsat Jawa Barat.

Pembayaran pajak kendaraan di Provinsi Jawa Barat kini bisa dilakukan dengan skema cicilan. Simak cara pembayaran dan info lengkapnya di sini
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   gubernur jabar dedi mulyadi bapenda jabar pajak kendaraan pembayaran pajak cicilan pembayaran pajak bayar pajak dicicil T-Samsat bank bjb bjb DIGI

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU