Tak Mau Lagi Telan Korban Jiwa, Sopir Biskita Trans Depok Bakal Diawasi Ketat Dinas Perhubungan
jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok angkat bicara terkait insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Biskita Trans Depok dan pengendara motor beberapa hari lalu.
Diketahui, Dishub Depok terus melakukan pengawasan terhadap pengemudi Biskita Trans Depok.
Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan secara berkala setiap bulan, untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik serta sesuai ketentuan.
Selain pengawasan, Dishub Depok juga memberikan dukungan kepada para pengemudi agar dapat bekerja sepenuh hati dalam melayani masyarakat.
Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Depok, Aan Syuhrahman mengatakan, bahwa seluruh kegiatan operasional sudah mengikuti standar operasional prosedur (SOP).
Dirinya juga menyampaikan keprihatinan, atas insiden yang melibatkan salah satu armada Biskita yang terjadi di Jalan Siliwangi.
Dirinya memastikan, pihaknya siap bekerja sama dengan kepolisian dalam proses penanganan kejadian tersebut.
“Segala proses sudah sesuai dengan SOP. Kami turut prihatin atas musibah yang terjadi, namun siap kooperatif membantu pihak kepolisian. Pada unit bus terdapat CCTV yang dapat menjadi bahan pendukung dalam penelusuran,” ujarnya.
Biskita Trans Depok terlibat kecelakaan dengan pengendara motor, Dishub dan operator sebut akan awasi para pengemudi
