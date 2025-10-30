BPBD Kuningan Temukan Jasad Tanpa Identitas di Puncak Gunung Ciremai

JPNN.com

Kamis, 30 Oktober 2025 – 16:30 WIB
Kondisi puncak di Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat. ANTARA/Fathnur Rohman.

jabar.jpnn.com, KUNINGAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan membenarkan informasi soal adanya penemuan jasad laki-laki tanpa identitas di kawasan puncak Gunung Ciremai pada Rabu (29/10).

Kepala Pelaksana BPBD Kuningan, Indra Bayu mengatakan laporan penemuan itu diterima sekitar pukul 16.30 WIB dari tim Smart Patrpl, yang tengah berpatroli di jalur pendakian Linggajati kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC).

“Benar, telah ditemukan jasad laki-laki tanpa identitas di jalur pendakian Linggajati. Informasi awal kami terima sekitar pukul 16.30 WIB,” kata Indra di Kuningan, Kamis (30/10).

Ia menjelaskan jasad tersebut ditemukan sekitar 200 meter ke arah utara dari Puncak Linggajati, dengan koordinat UTM 213937-9237251 dan diperkirakan sudah meninggal lebih dari satu minggu.

“Korban diperkirakan berusia antara 30 hingga 40 tahun dan sudah dalam kondisi meninggal sekitar satu minggu,” ujarnya.

Petugas juga menemukan sejumlah barang di sekitar lokasi, seperti terminal kabel, pakaian menyerupai jas berwarna biru, dan sehelai sarung. Namun, tidak ditemukan identitas diri korban.

Menindaklanjuti laporan itu, kata dia, tim gabungan dari BPBD, Balai TNGC, Polri, TNI, serta sukarelawan pendaki segera melakukan koordinasi untuk menyiapkan proses evakuasi dari jalur Linggajati.

Ia menyebutkan rapat koordinasi tim gabungan dilaksanakan di kawasan Pos Pendakian Linggajati, Desa Cibunar, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan.

