EBU Dorong Ratusan Kepsek di Bogor dan Depok Terapkan Pembelajaran Mendalam

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Yayasan Edukasi Bangsa Unggul (EBU) mendorong para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum (waka kurikulum) di Kabupaten, Kota Bogor, serta Depok untuk menerapkan konsep pembelajaran mendalam (deep learning) di satuan pendidikan masing-masing.

Dorongan tersebut disampaikan melalui kegiatan workshop peningkatan kompetensi bertema “Peningkatan Kompetensi Profesional Kepala Sekolah dalam Kepemimpinan dan Manajemen Sekolah Berorientasi Pembelajaran Mendalam” yang berlangsung selama dua hari, Kamis (30/10) dan Jumat (31/10).

Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, di mana hari pertama digelar luring di Hotel Bigland, Kota Bogor, dan hari kedua dilakukan secara daring.

Ratusan peserta yang terdiri atas kepala sekolah dan waka kurikulum SMA/SMK dari tiga wilayah tersebut mengikuti kegiatan dengan antusias.

Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi mengenai penguatan kepemimpinan dan manajemen sekolah, meliputi Kepemimpinan Transformatif Abad 21, Growth Mindset (pola pikir bertumbuh), dan Kerangka Kerja Pembelajaran Mendalam.

Mereka juga mempelajari penyelarasan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan dengan konsep pembelajaran mendalam, termasuk prinsip dan asesmennya.

Hari kedua diisi dengan bimbingan teknis penyusunan rencana implementasi inkuiri kolaboratif secara terstruktur. Kegiatan ditutup dengan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) serta Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP).

Ketua Yayasan Edukasi Bangsa Unggul (EBU), Rahmat Fadhli, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas kepala sekolah dan waka kurikulum di Jawa Barat.