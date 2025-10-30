Widyatama Benarkan Pegawainya Tewas Secara Tragis, Korban Dikenal Berkepribadian Baik

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Universitas Widyatama membenarkan adanya peristiwa karyawannya yang tewas seusai jatuh dari lantai 6 Gedung B halaman food court. Korban, bernama Rahmat Permana (49 tahun).

Rahmat diduga menjatuhkan diri, dan mayatnya ditemukan tergeletak pada Selasa (28/10/2025) sekitar pukul 20.00 WIB.

“Benar, memang ada kejadian terebut. Dua hari lalu, hari Selasa malam sekitar pukul 8. Beliau adalah staf dari Biro Fasilitas, namanya Rahmat Permana,” kata Sekretaris Universitas Widyatama Marisa Astuti ditemui JPNN di Universitas Widyatama, Jalan Cikutra, Kota Bandung, Kamis (30/10/2025).

Marisa menuturkan, almarhum adalah pegawai yang sudah 25 tahun bekerja di kampus Widyatama. Civitas akademik cukup terkejut dengan adanya peristiwa dugaan bunuh diri ini.

Menurutnya, Rahmat meninggal dunia setelah mencoba melompat dari lantai 6 Gedung B. Ia tak mengungkap, kondisi saat kejadian karena aktivitas perkuliahan yang sudah selesai.

“Jadi Gedung B itu lantai 6 ada ruang seminar dan ruang teater. Tidak ada ruang kerja,” tuturnya.

Lebih lanjut, kata Marisa, almarhum adalah sosok yang ramah dan mudah bergaul dengan lingkungannya. Beberapa hari sebelum kejadian, almarhum masih sempat menghadiri sebuah kegiatan di kampus.

Di sana, ia tak melihat gelagat aneh dari almarhum. Sampai akhirnya, Rahmat ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka di tubuhnya.