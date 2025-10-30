Dedi Mulyadi: Tidak Menaikkan Cukai Rokok dan HJE di Tahun Depan Langkah Tepat

jabar.jpnn.com, DEPOK - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendukung keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada tahun 2026.

Dirinya menilai, kebijakan tersebut sebagai langkah strategis yang mampu menekan peredaran rokok ilegal sekaligus menjaga stabilitas sektor industri hasil tembakau (IHT), yang menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat.

“Saya delapan bulan lalu sudah bilang, kalau mau rokok ilegal hilang, caranya cukai rokok jangan dinaikkan,” ucapnya.

Dedi Mulyadi menuturkan, kebijakan cukai memiliki pengaruh besar terhadap dinamika pasar rokok ilegal.

Dia menegaskan, pemerintah perlu mempertimbangkan penurunan tarif cukai yang bisa menjadi solusi yang lebih efektif.

“Apalagi jika diturunkan, hilang tuh rokok ilegal,” ungkapnya.

Baca Juga: Pria Mabuk di Kota Depok Nekat Aniaya Pengunjung SPBU

Dirinya menilai, keputusan pemerintah untuk menahan kenaikan cukai akan memberikan efek positif terhadap ekosistem tembakau di Jawa Barat.

Menurutnya, stabilitas produksi tembakau akan membuka peluang pasar bagi para petani dan pelaku industri di daerah.