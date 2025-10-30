BKPSDM Depok: Penetapan NIP PPPK Paruh Paruh Dalam Tahap Verifikasi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Rahman Pujiarto mengimbau seluruh tenaga honorer atau pegawai kontrak yang ada di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, agar tetap tenang menunggu proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK Paruh Waktu tahun 2025.

Dirinya menuturkan, saat ini ribuan data masih dalam tahap pengolahan dan verifikasi oleh pihak berwenang, sehingga membutuhkan waktu untuk memastikan hasil yang tepat dan valid.

“Kami minta seluruh tenaga honorer tetap tenang. Proses berjalan sesuai ketentuan, dan nantinya akan ada pengumuman resmi dari BKPSDM,” ucapnya, Kamis (30/10).

Dia menambahkan, bahwa peserta dapat memantau perkembangan secara mandiri melalui platform Mola BKN.

Namun demikian, pengumuman final tetap akan disampaikan secara resmi oleh BKPSDM Kota Depok.

Rahman menyebut, pihaknya terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan proses berjalan lancar.

“Kami melakukan pengecekan teliti agar tidak terjadi kesalahan input maupun berkas, sehingga meminimalkan kendala pada proses verifikasi,” tuturnya.

Lebih lanjut, dirinya juga mengingatkan peserta, untuk memperhatikan prosedur yang berlaku serta menyiapkan dokumen yang diperlukan apabila terdapat perubahan status atau permintaan perbaikan dari BKN.