Kamis, 30 Oktober 2025 – 12:12 WIB
Bahasa Portugis dan Spanyol Masuk Kurikulum, Begini Respons Disdik Jabar - JPNN.com Jabar
Kegiatan belajar mengajar (KBM). Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahasa Portugis dan Spanyol sebagai mata pelajaran bahasa prioritas dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pun memastikan siap menerapkannya untuk jenjang SMA dan SMK.

Kepala Disdik Jabar Purwanto mengatakan, pemerintah pusat menginginkan kedua bahasa tersebut setara dengan bahasa asing lainnya, seperti Inggris, Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Perancis, Jerman, dan Rusia.

“Ya, kalau itu menjadi kebijakan nasional kami harus terapkan dengan secara bertahap tentunya mempersiapkan infrastrukturnya,” kata Purwanto di Bandung, dikutip Kamis (30/10/2025).

Meski begitu, Pemprov Jabar tak akan tergesa-gesa dalam menerapkan kebijakan ini. Pihaknya akan terlebih dahulu menguatkan sumber daya untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, ia masih belum mengetahui seberapa banyal guru yang bisa mengajar di bahasa itu.

“Kan gurunya harus bisa, ngajar gimana kalau gurunya nggak bisa, kan harus ada pelatihan. Ada nggak gurunya, ini juga kan harus dipikirkan karena ini baru digulirkan oleh presiden dan masih dikaji oleh kementerian,” jelasnya.

