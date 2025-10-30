Nota Keuangan RAPBD 2026 Pemkab Purwakarta Defisit

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 yang mengalami defisit dalam Rapat Paripurna DPRD Purwakarta, di Gedung Paripurna DPRD Purwakarta, Rabu (29/10).

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein menyampaikan dalam Nota Keuangan RAPBD 2026, pendapatan daerah Purwakarta ditargetkan sebesar Rp2,482 triliun. Sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,504 triliun.

Kondisi di mana belanja lebih besar dari pendapatan ini merupakan defisit anggaran.

Sehingga untuk menutup defisit sekitar Rp22 miliar, Pemkab Purwakarta akan menggunakan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

"Selisih anggaran tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp22,25 miliar yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya," katanya.

Dikatakan, penyusunan RAPBD 2026 bukan sekadar kewajiban administratif tahunan.

Namun, harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik yang berkeadilan.

Untuk rincian RAPBD 2026, pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,037 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp1,445 triliun.