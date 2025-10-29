Supian Suri Serahkan Dana Hibah Rp 30 Juta untuk Koperasi Merah Putih

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyerahkan dana hibah kepada 63 Koperasi Merah Putih (KMP) yang tersebar di seluruh kelurahan se-Kota Depok.

Penyerahan tersebut, dilakukan bersamaan dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pengawas Koperasi Merah Putih untuk memperkuat tata kelola dan peran koperasi.

Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan setiap Koperasi Merah Putih menerima hibah sebesar Rp30 juta.

Dana tersebut dibagi menjadi dua bagian, yakni Rp15 juta untuk kebutuhan operasional kantor seperti pengadaan printer, komputer, dan perlengkapan administrasi, serta Rp15 juta untuk modal usaha atau kegiatan ekonomi produktif koperasi.

“Jadi, total Rp30 juta ini sebagai modal awal agar koperasi bisa beroperasi dan menjalankan kegiatan yang sudah direncanakan,” ucapnya.

Dirinya berharap, Koperasi Merah Putih dapat berperan sebagai penyuplai bahan baku bagi kegiatan usaha yang dijalankan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.

Dengan begitu, perputaran ekonomi di tingkat lokal dapat meningkat dan memberikan manfaat langsung bagi warga.

“Harapan kami, koperasi bisa hadir sebagai penyuplai bahan baku untuk kebutuhan SPPG di masing-masing tempat. Jadi perputaran ekonomi bisa terbentuk, koperasi menyediakan bahan, diolah oleh SPPG, dan hasilnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini akan sangat bermanfaat bagi warga Kota Depok,” ujarnya.