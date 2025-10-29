JPNN.com

Dedi Mulyadi: Perubahan Tata Ruang Jadi Biang Kerok Banjir Sukabumi

Rabu, 29 Oktober 2025 – 20:00 WIB
Rabu, 29 Oktober 2025 – 20:00 WIB
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan penyebab peristiwa banjir bandang yang menerjang Kecamatan Cisolok di Kabupaten Sukabumi, akibat faktor manusia.

Penyebabnya adalah perubahan tata ruang atau pembukaan lahan yang membuat air hujan turun tak bisa diserap oleh tanah.

“Itu ada bukaan lahan,” kata Dedi ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (29/10/2025).

Dedi menuturkan, pihaknya menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Barat untuk mendalami dugaan pembukaan lahan yang mengakibatkan terjadinya banjir bandang itu.

Ia mengaku sudah memiliki bukti foto, meski masih perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut.

“Fotonya sudah ada, tapi saya sudah meminta kepada Dinas PSDA Provinsi Jabar untuk mendalami,” tuturnya.

Mantan Bupati Purwakarta itu menyatakan, pemicu terjadinya bencana alam di Kabupaten Sukabumi, rata-rata karena faktor kerusakan alam.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan penyebab bencana banjir bandang di Cisolok, Kabupaten Sukabumi.
