Perkuat Layanan, Hana Bank Relokasi Kantor Cabang Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana Bank) meresmikan lokasi baru Kantor Cabang (KC) Bandung Dago. Relokasi ini menegaskan komitmennya untuk memberikan layanan yang lebihoptimal kepada nasabah.

Seremoni peresmian dihadiri oleh Direktur Utama Hana Bank Ko Yung Ryul, Branch Manager Hana Bank KC Bandung Dago Eriwan, Kepala Divisi Perizinan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Marthen Pareang, dan nasabah setia Hana Bank.

Dalam sambutannya, Direktur Utama Hana Bank Ko Yung Ryul mengatakan sebagai salah satu pusat perekonomian di Jawa Barat, Bandung memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, terutama di sektor fashion, kuliner, dan industri kreatif.

"Oleh karena itu, kami melihat Bandung sebagai lokasi strategis untuk mendukung pertumbuhan Hana Bank di Indonesia,” ucap Ryul dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Rabu (29/10/2025).

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung mencatat perekonomian Kota Bandung berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2024 mencapai Rp371,85 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99% terhadap tahun sebelumnya.

Ko Yung Ryul menyampaikan, relokasi KC Bandung Dago ini merupakan bagian dari upaya Hana Bank menghadirkan kantor cabang yang lebih nyaman dan strategis, serta didukung oleh tim yang siap memberikan pelayanan terbaik.

Adapun upaya ini dilakukan seiring dengan digitalisasi layanan perbankan, sehingga nasabah mendapatkan pengalaman yang komprehensif, aman, dan nyaman, baik di jaringan kantor maupun melalui MyHana Mobile Banking dan LINE Bank by Hana Bank (LINE Bank) yang menawarkan berbagai produk tabungan, investasi, dan pinjaman sesuai kebutuhan nasabah.

Dengan relokasi KC Bandung Dago, Hana Bank berharap dapat memperkuat kehadirannya di Bandung sekaligus berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Barat.