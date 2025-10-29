Aset Mencapai Rp 215 Triliun, Mantapkan Kinerja bank Bjb untuk Tumbuh Berkelanjutan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bank bjb menunjukkan kinerja yang baik sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut disajikan dalam rangkaian kegiatan Earnings Call 3Q 2025 dan Public Expose 2025 yang digelar di Menara bjb, Jalan Braga, Kota Bandung, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan tersebut, dihadiri langsung oleh Direktur Utama bank bjb Yusuf Saadudin, Direktur Keuangan bank bjb Hana Dartiwan, Direktur Konsumer & Ritel bank bjb Nunung Suhartini, Direktur Korporasi & UMKM bank bjb Mulyana, Direktur Operasional & Teknologi Informasi bank bjb Ayi Subarna, serta Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Herfinia. Jajaran manajemen memaparkan capaian kinerja hingga posisi September 2025 yang mencerminkan kinerja solid & efisien, fokus pada pertumbuhan berkelanjutan & sinergi grup.

Arah kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia memberikan momentum positif bagi bank bjb untuk memperkuat daya saing dan profitabilitas bisnis.

"Salah satu langkah utama yang ditempuh bank bjb adalah efisiensi biaya dana dimana dampaknya akan tercermin pada kuartal IV 2025 dan optimal pada kinerja penuh tahun 2026," ucap Yusuf dalam keterangan resminya.

Selain itu, bank bjb juga terus mendorong penghimpunan dana ritel dan kerja sama pengelolaan payroll untuk memperkuat struktur pendanaan yang efisien dan berkelanjutan. Upaya tersebut dibarengi dengan penguatan margin melalui manajemen loan pricing yang adaptif terhadap dinamika pasar.

Selain ekspansi pada kredit konsumer yang merupakan captive market bank bjb, bank bjb pun akan tumbuh dengan fokus pada rantai nilai ekosistem daerah, BUMD, serta program prioritas pemerintah.

Secara konsolidasi, total aset bank bjb tumbuh 2,8% menjadi Rp215,9 triliun. Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) secara konsolidasi tercatat Rp160,2 triliun dan penyaluran kredit termasuk pembiayaan meningkat 3,5% menjadi Rp142,9 triliun.

"Rasio LDR terjaga di angka 85,3%, menunjukkan keseimbangan yang sehat antara likuiditas dan penyaluran kredit," ujar Yusuf.