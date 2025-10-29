JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Daftar 10 Kecamatan di Cirebon yang Masuk Zona Merah Bencana Alam

Daftar 10 Kecamatan di Cirebon yang Masuk Zona Merah Bencana Alam

Rabu, 29 Oktober 2025 – 18:30 WIB
Daftar 10 Kecamatan di Cirebon yang Masuk Zona Merah Bencana Alam - JPNN.com Jabar
Ilustrasi bencana hidrometeorologi. Petugas saat mengevakuasi pohon tumbang akibat diterpa angin kencang. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon memetakan 10 kecamatan rawan bencana atau zona merah sebagai dasar untuk memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin mengatakan sepuluh kecamatan tersebut memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai bencana seperti banjir, longsor, kekeringan dan angin puting beliung.

“Dari 40 kecamatan di Cirebon, ada 10 yang sudah kami petakan berdasarkan potensi bencananya,” katanya.

Baca Juga:

Ia menyebutkan wilayah rawan bencana tersebar di berbagai bagian kabupaten, mulai dari timur hingga selatan.

Menurut Ikin, wilayah pesisir dan timur Cirebon cenderung rawan banjir akibat tingginya curah hujan serta luapan sungai, sementara daerah selatan yang memiliki kontur perbukitan lebih berpotensi mengalami longsor.

Menurut Ikin, daerah rawan bencana tersebar di berbagai wilayah, mulai dari bagian timur, tengah, hingga selatan Kabupaten Cirebon.

Baca Juga:

Adapun kecamatan yang masuk dalam peta rawan bencana antara lain Waled, Karangwareng, Penguragan, Tengahtani, Sumber, Greged, dan Dukupuntang, serta sejumlah kecamatan lain yang memiliki kontur tebing dan potensi longsor tinggi.

Sebagai tindak lanjut, kata dia, pemerintah daerah meluncurkan program Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) sebagai upaya memperkuat sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

Pemkab irebon memetakan 10 kecamatan rawan bencana atau zona merah sebagai dasar untuk memperkuat langkah mitigasi bencana alam
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   bencana alam bencana hidrometeorologi banjir longsor angin puting beliung kekeringan bpbd cirebon pemkab cirebon kabupaten cirebon

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU