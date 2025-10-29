Update Kasus Keracunan Dugaan MBG di Lembang: Total Korban Hampir 200 Orang

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat mengabarkan jumlah korban dugaan keracunan sajian Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Lembang, sampai sore ini bertambah jadi 199 siswa.

Para siswa ini menyantap MBG dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cibodas 2, Kecamatan Lembang.

Korban kini dirawat di RSUD Lembang yang menjadi rumah sakit rujukan utama. Mereka datang dengan gejala mual, pusing, dan sesak napas.

Pelaksana Tugas (Plt) Kadinkes KBB Lia N Sukandar mengatakan, hingga Rabu sore ini sebanyak 121 siswa sudah masuk RSUD Lembang.

“Saat ini korban di jam setengah 2 ada 199 orang. Gejalanya seperti sebelumnya, mual, pusing, dan ada sesak,” kata Lia ditemui di RSUD Lembang, Rabu (29/10/2025).

Dinkes KBB telah mengamblil sampel makanan yang dikonsumsi para siswa dan mengirimnya ke Laboratorium Kesehatan untuk diperiksa.

“Seperti kejadian sebelumnya di Cipongkor, kami ambil sampel makanan dan kirim ke Labkesmas. Biasanya hasilnya keluar satu minggu,” terangnya.

Lia menyebut, pihaknya belum memastikan sumber penyebab keracunan hingga hasil laboratorium kelaur.