JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Update Kasus Keracunan Dugaan MBG di Lembang: Total Korban Hampir 200 Orang

Update Kasus Keracunan Dugaan MBG di Lembang: Total Korban Hampir 200 Orang

Rabu, 29 Oktober 2025 – 17:20 WIB
Update Kasus Keracunan Dugaan MBG di Lembang: Total Korban Hampir 200 Orang - JPNN.com Jabar
Korban dugaan keracunan sajian Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (29/10/2025). Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat mengabarkan jumlah korban dugaan keracunan sajian Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Lembang, sampai sore ini bertambah jadi 199 siswa.

Para siswa ini menyantap MBG dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cibodas 2, Kecamatan Lembang.

Korban kini dirawat di RSUD Lembang yang menjadi rumah sakit rujukan utama. Mereka datang dengan gejala mual, pusing, dan sesak napas.

Baca Juga:

Pelaksana Tugas (Plt) Kadinkes KBB Lia N Sukandar mengatakan, hingga Rabu sore ini sebanyak 121 siswa sudah masuk RSUD Lembang.

“Saat ini korban di jam setengah 2 ada 199 orang. Gejalanya seperti sebelumnya, mual, pusing, dan ada sesak,” kata Lia ditemui di RSUD Lembang, Rabu (29/10/2025).

Dinkes KBB telah mengamblil sampel makanan yang dikonsumsi para siswa dan mengirimnya ke Laboratorium Kesehatan untuk diperiksa.

Baca Juga:

“Seperti kejadian sebelumnya di Cipongkor, kami ambil sampel makanan dan kirim ke Labkesmas. Biasanya hasilnya keluar satu minggu,” terangnya.

Lia menyebut, pihaknya belum memastikan sumber penyebab keracunan hingga hasil laboratorium kelaur.

Jumlah korban dugaan keracunan MBG di Subang hingga sore ini mencapai 199 orang dan dirujuk ke RSUD Lembang.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kecamatan lembang rsud lembang keracunan mbg paket makan mbg korban keracunan mbg keracunan mbg di lembang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU