Sound for Humanity: Pesan Perdamaian dari Jatinangor untuk Palestina

Rabu, 29 Oktober 2025 – 13:47 WIB
Sound for Humanity: Pesan Perdamaian dari Jatinangor untuk Palestina - JPNN.com Jabar
press conference Sound for Humanity di Kampus Unpad, Kota Bandung, Selasa (28/10/2025). Foto: Ridwan Abdul Malik/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ikatan Alumni Unpad (IKA Unpad) berkolaborasi bersama Lembaga Kemanusiaan SADAQA siap menggelar konser amal bertajuk “Sound for Humanity”.

Konser ini bertujuan memberikan pesan perdamaian untuk dunia dan kepedulian akan penderitaan panjang warga Palestina di Gaza.

Pasalnya, Lebih dari 61.400 jiwa telah melayang sejak Oktober 2023, sebagian besar adalah warga sipil tak bersenjata. Dari balik angka itu, tersimpan kisah pilu anak-anak tanpa keluarga, ibu-ibu yang berjuang di tengah reruntuhan, dan generasi muda yang tumbuh tanpa rasa aman.

Dari kondisi tersebut, lahirlah semangat untuk mengubah empati menjadi gerakan nyata melalui konser amal SFH.

Konser yang akan digelar pada Jumat, 28 November 2025, di Lapangan Merah Universitas Padjadjaran ini menjadi bagian dari Dies Natalis ke-68 Unpad.

Tak sekadar panggung hiburan, acara ini dirancang sebagai gerakan solidaritas kemanusiaan lintas generasi, menyatukan musik, seni, dan aksi nyata bagi mereka yang menderita akibat konflik berkepanjangan di Gaza.

“IKA Unpad bersama Universitas Padjadjaran dan SADAQA menggagas konser ini sebagai wujud solidaritas terhadap rakyat Gaza yang terus berjuang mempertahankan martabat kemanusiaan,” ujar Sekretaris Jenderal IKA Unpad Yhodhisman Soratha saat press conference Sound for Humanity di Kampus Unpad, Kota Bandung, dikutip Rabu (29/10/2025).

Dia menegaskan, Indonesia memiliki peranan penting dalam memberikan dukungan terhadap warga Palestina di Gaza.

Ikatan Alumni Unpad (IKA Unpad) berkolaborasi bersama Lembaga Kemanusiaan SADAQA siap menggelar konser amal bertajuk Sound for Humanity.
