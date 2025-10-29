Damkar Depok Siap Menggelar Firefighter Skill Competition 2025, Cek Info Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok akan menggelar Depok Firefighter Skill Competition 2025.

Kegiatan ini, menjadi ajang bagi anggota pemadam kebakaran dan pramuka penggalang tingkat SMP se-Kota Depok untuk menunjukkan kemampuan, ketangkasan, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat kebakaran maupun penyelamatan.

Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok, Adnan Mahyudin menjelaskan, tujuan utama kegiatan ini untuk membangun mental tangguh para peserta agar selalu siap siaga memberikan bantuan kapan pun dibutuhkan.

Rencananya, kegiatan akan berlangsung pada Minggu, 9 November 2025, di area Car Free Day (CFD) Kota Depok.

“Tujuannya adalah membangun mental setiap peserta agar siap siaga memberikan bantuan jika terjadi kebakaran atau situasi penyelamatan. Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan semangat tanggap darurat sejak dini,” ucapnya.

Dia menuturkan, materi yang dilombakan mencakup aspek mental dan ketangkasan, dengan fokus pada upaya pencegahan kebakaran serta penyelamatan.

Para peserta, akan diuji melalui berbagai simulasi dan permainan keterampilan yang menuntut kerja sama tim, kecepatan, serta ketepatan dalam mengambil keputusan di lapangan.

“Untuk tahun ini kami adakan khusus bagi anggota Damkar dan Pramuka penggalang SMP. Ke depan, kami berharap kegiatan seperti ini bisa dikembangkan untuk seluruh lapisan masyarakat,” tuturnya.