Ratusan Pelajar di Lembang Diduga Keracunan Hidangan MBG

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali diduga membawa petaka. Kali ini, ratusan siswa di Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), mengalami gejala keracunan pada Selasa (28/10/2025).

Mereka merasakan mual dan muntah hingga harus mendapat perawatan medis.

Para pelajar ini berasal dari tiga sekolah, yaitu SDN 2 Cibodas, SDN Buahbatu, SMPN 4 Lembang, dan SMK PNC.

Mereka dirawat di Puskesmas Cibodas, sementara beberapa siswa lain yang mengalami gejala lebih berat, dirujuk ke Klik Sespim dan fasilitasi kesehatan lainnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB Lia Nurliana Sukandar mengatakan, kasus ini mulai terdeteksi sekitar pukul 14.00 WIB, ketika tujuh siswa pertama dilarikan ke Puskesmas Cibodas.

Ia mencatat hingga Rabu (29/10) pukul 07.00 WIB, jumlah korban keracunan menu MBG kali ini mencapai 133 orang.

“Total yang terdata sampai pagi ini ada 133 korban diduga keracunan,” kata Lia saat dikonfirmasi, Rabu (29/10).

Tidak hanya pelajar, guru juga dilaporkan sempat dirawat setelah turut mencicipi makanan bergizi gratis yang didistribusikan hari itu. Mereka mendapatkan pelayanan medis di Puskesmas Cibodas, Klinik Sespim, RSUD Lembang dan Posko Desa Cibodas.