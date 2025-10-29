XL SMART Gelar Kelas Cerdas Digital untuk Ratusan Guru dan Siwa SMK di Indramayu

JPNN.com

Para guru dan pelajar sedang mengikuti kelas mengenai literasi digital yang dibawakan oleh Trainer Region XLSMART Eri Yuniawan di SMK Endang Darma Ayu, Indramayu, pada Senin (27/10). Program ini diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari guru serta siswa SMA dan SMK terpilih di sekitar wilayah Indramayu, Jawa Barat. Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, INDRAMAYU - Dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi digital di kalangan guru dan pelajar terus digencarkan. PT XLSMART Telecom Sejahtera bekerja sama dengan Gerakan Donasi Kuota (GDK) menggelar Kelas Cerdas Digital (KCD) di SMK Endang Darma Ayu, Indramayu, pada Senin (27/10/2025).

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari guru dan siswa dari enam SMK di wilayah Indramayu.

Mereka mendapatkan pelatihan pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran, termasuk penggunaan platform kreatif seperti ChatGPT dan Canva.

Pengawas Sekolah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Jawa Barat Amin Kiswoyowati menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini.

“Program seperti ini sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan guru dan siswa menghadapi tantangan era digital. Kami berharap kegiatan serupa bisa terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak sekolah,” kata Amin, dalam keterangannya, Rabu (29/10).

Dalam pelatihan itu, para guru mengikuti sesi ‘Kelas Perangkat dan Aplikasi Digital’, sementara para siswa terlibat dalam kelas storytelling untuk menggali potensi budaya dan pariwisata Indramayu.

Selain keterampilan teknis, peserta juga mendapat pembekalan mengenai cara mengenali hoaks dan informasi palsu di internet, serta pentingnya etika dan tanggung jawab digital.

Salah satu fasilitator lokal, Daus, mengatakan kegiatan ini juga mendorong siswa untuk bangga terhadap daerahnya.

Ratusan guru dan siswa SMK di Indramayu mendapatkan pelatihan digital melalui program Kelas Cerdas Digital yang digagas oleh XL SMART.
