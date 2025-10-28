Pesan Dedie Rachim di Hari Sumpah Pemuda, Kawula Muda Bogor Harap Simak!

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menjadi Pembina Upacara dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 yang dilaksanakan di Lapangan Kresna, Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Selasa (28/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Dedie Rachim membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir yang menyampaikan bahwa Indonesia harus berdiri tegak. Indonesia tidak boleh kalah.

Menpora juga menekankan untuk tidak boleh takut dan harus percaya, di setiap kampung, di setiap kota, masih ada anak muda Indonesia yang jujur, tangguh, dan berani.

Selain itu, dalam sambutan Menpora, ia juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan pemuda jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal, sebab, pemuda bukanlah pelengkap sejarah, pemuda adalah penentu sejarah berikutnya.

"Itulah kekuatan bangsa kita. Kita butuh pemuda yang patriotik, gigih, dan empati yang mencintai tanah air dengan tindakan nyata, yang tetap berdiri ketika badai datang," tutur Dedie Rachim.

Dedie Rachim menambahkan, bahwa pesan Menpora artinya pemuda tidak boleh kalah, karena melihat pada sejarah perjuangan, pemuda yang sejak awal memiliki visi yang luar biasa dapat menyatukan potensi bangsa.

"Sehingga jelas juga apa yang disampaikan Pak Presiden Prabowo bahwa apapun yang dilakukan oleh pemuda itu melalui berbagai macam proses dan itu tidak ada yang instan, semua dilakukan secara berjenjang, bertahap sampai kepada satu titik, cita-cita tercapai," ujar Dedie Rachim.

Secara umum, lanjut Dedie Rachim, esensi dari Sumpah Pemuda ini adalah jangan takut gagal, jangan mudah menyerah, dan tidak boleh kalah.