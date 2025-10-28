Dies Natalis ke-101, FH UI Harap Bisa Berikan Dampak Nyata di Masyarakat

jabar.jpnn.com, DEPOK - Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) menggelar puncak Dies Natalis ke-101 dengan tema ‘Sejarah Baru, Pemikiran Baru, Inovasi Baru untuk Masyarakat,’ pada Selasa (28/10).

Dekan FH UI, Parulian Paidi Aritonang mengatakan, memasuki abad kedua membuat FH UI diharapkan bisa semakin memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

“Untuk di abad kedua FH UI, mudah-mudahan FH UI bersama dosen, mahasiswa, dan alumninya dapat semakin berperan aktif melalui karya dan pengabdian nyata. Tidak hanya bagi masyarakat Jakarta, tapi seluruh Indonesia,” ucapnya, Selasa (28/10).

Baca Juga: 37 dari 45 SPPG di Kota Depok Telah Menjalani IKL

Dirinya menuturkan, FH UI merupakan lembaga pendidikan hukum tertua di Indonesia. Bahkan, usianya jauh lebih tua dari Indonesia, dan telah melahirkan tokoh-tokoh ternama.

“Memang FH UI itu berdiri 28 Oktober 1924. Sudah banyak alumni yang turut berkontribusi pada cita-cita bangsa. Seperti Amir Sjarifuddin, Muhammad Yamin, dan Mr. Soepomo,”’ujarnya.

“Semangat perjuangan mereka harus terus dilanjutkan oleh generasi sekarang, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan,” sambungnya.

Meski demikian, FH UI juga terus berupaya beradaptasi dengan perkembangan teknologi sebagai tantangan di masa depan.

“Tantangannya adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk berinovasi, bukan justru membuat malas berpikir. Mahasiswa hukum harus bisa menggunakan teknologi, untuk memberi dampak positif bagi masyarakat,” tandasnya. (mcr19/jpnn)