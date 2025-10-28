Pemprov Jabar Siap Uji Coba Sistem ASN Ngantor dari Rumah

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berencana mulai melakukan Work From Home (WFH) pada November dan Desember 2025.

Rencana WFH ini menyusul adanya efisiensi anggaran tahun 2026 sesuai dengan arahan Gubernur Dedi Mulyadi.

Uji coba ini rencananya dilakukan di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemprov Jabar.

Sosialisasi WFH ini pun sudah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat pada Senin kemarin.

"Hari Senin kemarin sudah disosialisasikan dan surat edaran juga sudah dikeluarkan. Jadi WFH itu akan dilaksanakan November, Desember menjadi uji coba," kata Kepala BKD Provinsi Jabar Dedi Supandi di Bandung, Selasa (28/10/2025).

Aturan uji coba WFH ini tertuang dalam Surat Edaran nomor 150/KPG.03/BKD yang mana Pemprov Jabar akan memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi di seluruh unit kerja dan perangkat daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik secara langsung maupun yang tidak berhubungan secara langsung.

WFH nantinya dilakukan dengan dua mekanisme, pertama yaitu hybrid working yang akan diterapkan di bulan depan, November 2025. Sementara, yang kedua yaitu mekanisme 50/50, di mana setengah dari pegawai melakukan WFH, sisanya di kantor.

"Pelaksanaan uji coba hybrid working ini di November dilaksanakan dengan pengaturan seluruh pegawai pada perangkat daerah melaksanakan WFH. Pada hari Kamis setiap Minggu," ucap dia.