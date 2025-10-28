Morris dan Super Indo Ajak Masyarakat Bandung Terapkan Gaya Hidup Sehat Melalui Fun Run

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dalam upaya menginspirasi masyarakat untuk hidup lebih sehat, aktif, dan percaya diri, Morris berkolaborasi dengan Super Indo menyelenggarakan kegiatan Fun Run Morris X Super Indo 2025 pada di Super Indo Dago, Bandung, Minggu (26/10/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh 700 peserta dari Kota Bandung dan sekitarnya, menandai semangat bersama kedua brand nasional dalam mengajak masyarakat untuk menjadikan gaya hidup sehat sebagai bagian dari keseharian.

Dengan mengusung tema “Sehat Bersama, Aktif Sepanjang Hari”, kegiatan ini menjadi bentuk nyata sinergi dua perusahaan yang memiliki visi sejalan baik dari Morris yang mendorong kepercayaan diri dan kesegaran dalam aktivitas sehari-hari, serta Super Indo yang berkomitmen menjadikan makanan sehat mudah diakses dan terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia.

Sebagai jaringan supermarket terkemuka di Indonesia, Super Indo secara konsisten berupaya mewujudkan kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi pelanggan dan komunitasnya.

Melalui berbagai program seperti sugar indicator, senam bersama komunitas, cooking demo, perusahaan mendorong masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara konsumsi makanan sehat dan aktivitas fisik.

“Bandung dikenal dengan komunitasnya yang energik dan peduli terhadap gaya hidup sehat. Kami melihat semangat ini sejalan dengan nilai-nilai Morris dan Super Indo, sehingga kami ingin menjadikannya titik awal untuk memperluas gerakan positif ini ke kota lain,” ucap General Manager Buying Non Food & GMS Super Indo, Henny Damayanti dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (28/10/2025).

Baca Juga: Polisi Tangkap 5 Sampah Masyarakat Pengeroyok Satpam di Bandung

Sementara itu, Morris, sebagai merek perawatan tubuh dan gaya hidup melihat kegiatan ini sebagai wadah untuk menumbuhkan semangat positif dan kepercayaan diri masyarakat Indonesia.

“Sebagai merek yang selalu mengedepankan semangat fresh, Morris ingin menginspirasi masyarakat untuk selalu aktif, bersemangat, dan percaya diri dalam menjalani keseharian mereka. Kami percaya bahwa kepercayaan diri tidak hanya berasal dari penampilan luar, tetapi juga dari kondisi tubuh yang sehat dan pikiran yang positif. Melalui kegiatan Fun Run Morris X Super Indo 2025 ini, kami ingin menunjukkan bahwa kebugaran fisik dan perawatan diri berjalan beriringan, keduanya saling memperkuat untuk membentuk individu yang sehat, bahagia, dan berenergi” ujar Marketing Manager Morris Indonesia, Kevin Halianto.