JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini 37 dari 45 SPPG di Kota Depok Telah Menjalani IKL

37 dari 45 SPPG di Kota Depok Telah Menjalani IKL

Selasa, 28 Oktober 2025 – 15:00 WIB
37 dari 45 SPPG di Kota Depok Telah Menjalani IKL - JPNN.com Jabar
Inspeksi Kesehatan Lingkungan di SPPG Bedahan. Foto : Dinkes Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok hingga kini masih terus melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Kota Depok.

Berdasarkan data per tanggal 27 Oktober 2025, sebanyak 37 dari 45 SPPG di Kota Depok sudah dilakukan IKL. 

Inspeksi yang dilakukan tersebut, dalam rangka pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi persyaratan penyedia Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

Kepala Dinkes Kota Depok, Mary Liziawati mengatakan, 37 SPPG yang sudah dilakukan IKL tersebut tersebar di sebelas kecamatan di Kota Depok.

“Tim kami sudah melakukan penilaian sejak 7 Oktober lalu, penilaian masih berlangsung untuk memenuhi persyaratan SPPG,” ucapnya.

Mary menyebutkan, aspek penilaian yang dilakukan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 17 Tahun 2024 terkait Penyelenggaraan Higiene Sanitasi Pangan Siap Saji pada Tempat Pengelolaan Pangan. 

Baca Juga:

Adapun, penilaiannya mencakup seluruh komponen higiene dan sanitasi.

Seperti unsur sarana bangunan yang memenuhi syarat, higiene penjamah yang baik, alur pengelolaan pangan yang sudah linier dan sesuai standar, pengendalian vector dan binatang pembawa penyakit, serta pengelolaan pencucian alat makan dan alat masak.

Dinas Kesehatan Kota Depok, telah melakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) terhadap 37 SPPG yang tersebar di Kota Depok
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pemkot depok dinkes depok makan bergizi gratis SPPG inspeksi kesehatan lingkungan MBG IKL dapur mbg kota depok slhs

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU