Innalillahi! Pemotor di Depok Tewas Seusai Terlibat Kecelakaan Dengan Biskita

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pengendara motor tewas setelah terlibat kecelakaan di Jalan Siliwangi, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, pada Selasa (28/10).

Ps Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Depok, Iptu Pujiono mengatakan, korban merupakan pemuda berjenis kelamin laki-laki.

“Tadi memang ada kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, tepatnya di Jalan Siliwangi, depan kantor pajak. Untuk korban laki-laki berusia kurang lebih 25 tahun, sementara ini belum ditemukan identitasnya,” ucapnya.

Dirinya menjelaskan, bahwa korban terserempet Biskita Trans Depok saat sedang menyalip.

“Untuk kendaraan sama-sama dari arah Margonda ke kiri arah ke Siliwangi, tadinya pemotor itu di belakang bus, tetapi dia (korban) masuk ke sebelah kanannya, akhirnya terjadilah kecelakaan,” terangnya.

“Jadi pengendara untuk korban menggunakan roda dua, sementara bertabrakan dengan Biskita Trans Depok. Dari arah yang sama, bukan adu banteng, tetapi bersamaan dari belakang,” sambungnya.

Dia menyebut, luka yang dialami korban, yakni luka serius pada bagian kepala.

“Lukanya ya ada benturan di kepala, dan meninggal dunia,” tandasnya. (mcr19/jpnn)