3 Nama Ini Siap Bersaing Rebutkan Kursi Sekda Kabupaten Bekasi

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Sebanyak tiga kandidat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang lulus seleksi administrasi, mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari tahapan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama.

Kegiatan uji kompetensi ini berlangsung selama dua hari yakni 27-28 Oktober 2025 bertempat di Grha Merit, Kota Bandung, diikuti Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Endin Samsudin, Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Henri Lincoln, Kepala Badan Pendapatan Daerah Iwan Ridwan.

"Melalui asesmen ini, kami berupaya mendapatkan figur sekretaris daerah yang kompeten, profesional, berintegritas dan memiliki wawasan strategis. Sosok yang mampu menjalankan peran sekretaris daerah secara optimal sebagai motor penggerak birokrasi pemerintahan daerah," kata Penjabat Sekda Kabupaten Bekasi Ida Farida.

Ia mengatakan asesmen ini menjadi bagian penting dari mekanisme seleksi terbuka yang kompetitif dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, sebagaimana diatur dalam UU 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri PAN-RB 15/2019.

Tahapan asesmen ini bukan sekadar proses administratif melainkan instrumen penting untuk menilai secara menyeluruh kompetensi, kapasitas kepemimpinan dan integritas calon pejabat tinggi daerah.

Para peserta akan mengikuti berbagai rangkaian uji kompetensi secara komprehensif. Pada hari pertama, kegiatan difokuskan pada pelaksanaan 'Computer Assisted Test' (CAT) mencakup psikotest, simulasi kasus manajerial serta ujian sosial kultural.

"Rangkaian ini dirancang untuk mengukur kemampuan peserta dalam berpikir kritis, mengambil keputusan strategis serta memahami dinamika sosial dan budaya birokrasi pemerintahan," katanya.

Kemudian hari kedua akan diisi dengan wawancara kompetensi dan 'Leaderless Group Discussion' (LGD) yaitu sesi diskusi kelompok tanpa pemimpin yang menilai kemampuan berargumentasi, berkoordinasi dan menunjukkan kepemimpinan kolektif dalam situasi dinamis.