Pesan Mendalam Supian Suri di Hari Sumpah Pemuda, Kawula Muda Harap Simak!

Selasa, 28 Oktober 2025 – 11:00 WIB
Pesan Mendalam Supian Suri di Hari Sumpah Pemuda, Kawula Muda Harap Simak! - JPNN.com Jabar
Wali Kota Depok, Supian Suri saat memimpin apel peringatan Hari Sumpah Pemuda. Foto : Diskominfo

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri memaknai Hari Sumpah Pemuda sebagai momentum bagi generasi muda untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu, bukan hanya sekadar menjadi pelengkap sejarah, melainkan harus menjadi pembuat sejarah baru bagi bangsa.

“Semangat Sumpah Pemuda harus kita jadikan inspirasi untuk terus mengisi kemerdekaan ini dengan karya dan kontribusi nyata. Pemuda adalah penerus estafet pembangunan, dan kekompakan serta kebersamaan mereka merupakan modal utama bagi kemajuan Indonesia. Masa depan bangsa ini ada di tangan para pemuda,” ucapnya seusai memimpin Upacara Sumpah Pemuda di Lapangan Balai Kota Depok.

Dirinya menegaskan, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus berupaya memberikan ruang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk terlibat langsung dalam proses pemerintahan.

Baca Juga:

“Kami berusaha agar Depok menjadi kota kolaborasi, di mana anak muda bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian langsung dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan,” tuturnya.

“Karena itu, berbagai ruang partisipasi bagi pemuda selalu kami siapkan, baik dalam konteks fisik maupun melalui program dan kegiatan,” sambungnya.

Dirinya menambahkan, sejumlah kegiatan yang digagas Pemkot Depok selama ini memang diarahkan untuk mengakomodir kreativitas pemuda, termasuk kegiatan seni dan budaya.

Baca Juga:

“Beberapa waktu lalu ada kegiatan tari dan berbagai event lainnya. Itu semua adalah wadah bagi para pemuda untuk beraktivitas, berkreasi, dan menunjukkan komitmen mereka dalam membangun bangsa serta kotanya,” tandasnya. (mcr19/jpnn)

Makna peringatan Hari Sumpah Pemuda menurut Wali Kota Depok, Supian Suri. Anak muda harus menjadi pembuat sejarah baru

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

