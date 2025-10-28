JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Kebakaran, 12 Lapak Pedagang di Sukahaji Bandung Hangus Terbakar

Kebakaran, 12 Lapak Pedagang di Sukahaji Bandung Hangus Terbakar

Selasa, 28 Oktober 2025 – 10:55 WIB
Kebakaran, 12 Lapak Pedagang di Sukahaji Bandung Hangus Terbakar - JPNN.com Jabar
Warga sedang membersihkan puing-puing sisa kebakaran belasan kios di Sukahaji, Kota Bandung, Selasa (28/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Sebanyak 12 kios pedagang kayu di Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung hangus terbakar pada Selasa (28/10/2025) subuh.

Kebakaran ini menjadi yang kedua kalinya di area sengketa lahan Sukahaji itu.

Baca Juga:

Kabid Pemadaman DPMKP Kota Bandung Leonard mengatakan, pihaknya menerjunkan 14 unit mobil blangwir guna memadamkan api.

Laporan kebakaran sendiri diterima petugas pada pukul 04.32 WIB.

“Kami tiba di lokasi sekitar 13 menit setelah laporan masuk dengan objek yang terbakar kurang lebih 12 kios, dengan luas area sekitar 120 meter persegi,” kata Leon di Bandung.

Baca Juga:

Leon menjelaskan 12 kios yang terbakar sebagian besar menjual kayu palet hangus terbakar dalam insiden tersebut.

Menurut dia, material kayu yang mudah terbakar menjadi kesulitan tersendiri dalam proses pemadaman api.

Sebanyak 12 kios pedagang kayu di Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung hangus terbakar pada Selasa (28/10/2025) subuh.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kebakaran lapak pedagang pemadam kebakaran kebakaran sukahaji kios terbakar di sukahaji sukahaji bandung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU