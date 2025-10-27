772 Rumah di Mande Cianjur Rusak Akibat Diterjang Cuaca Ekstrem

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Petugas gabungan Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur mendata sebanyak 772 rumah mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrem yang melanda sejumlah desa di wilayah tersebut selama lima hari terakhir.

Camat Mande, Epi Rusmana mengatakan hujan lebat disertai angin kencang yang melanda sebagian besar wilayah Mande sejak lima hari terakhir juga menyebabkan 22 pohon berbagai ukuran tumbang menimpa rumah dan bangunan sekolah serta menutup jalan utama.

Tidak ada korban jiwa, tetapi puluhan kepala keluarga mengungsi.

"Laporan jumlah rumah rusak terdampak cuaca ekstrem terbanyak di Desa Bobojong sebanyak 674 unit dan Desa Kademangan sebanyak 98 unit, dimana sekitar 40 kepala keluarga mengungsi karena rumah mereka rusak parah," katanya.

Sebagian besar warga mengungsi ke rumah saudaranya sambil menunggu bantuan perbaikan rumah, di mana sekitar 50 persen mengalami rusak berat dan sedang, untuk rumah rusak ringan terutama di bagian atap langsung diperbaiki.

Dia mengatakan pihaknya bersama BPBD Kabupaten Cianjur menyalurkan bantuan logistik untuk warga yang mengungsi dan telah mengajukan bantuan perbaikan rumah ke Pemkab Cianjur, dimana mendapat respon langsung dari Bupati Kabupaten Cianjur.

"Untuk bantuan logistik kami berkoordinasi dengan BPBD Cianjur, dinas terkait dan PMI Cianjur, guna meringankan beban warga yang rumahnya rusak berat dan terpaksa mengungsi ke rumah sanak saudaranya," kata dia.

Sedangkan penanganan pohon tumbang yang sempat memutus jalur utama Mande-Cianjur dan jalur penghubung antar kecamatan, tuntas dilakukan melibatkan petugas gabungan dari TNI/Polri, BPBD Cianjur, Damkar Cianjur, PMI Cianjur dan relawan.