Sopir Mengalami Microsleep, Damri Tabrak Pohon di Setiabudi Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebuah bus Damri dengan plat nomor kendaraan D 7702 AP trayek Leuwipanjang, mengalami kecelakaan tunggal dengan menabrak pohon di Jalan Setiabudi, Kota Bandung.

Sopir bus itu sempat terjepit di bangku kemudi dan berhasil dievakuasi petugas gabungan dalam kondisi selamat.

Korban dibawa ke RS Advent, untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut.

Baca Juga: Transaksi Non Tunai Bikin Omzet UMKM Hi Paipe Melejit di Livin Fest Bandung

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan, peristiwa kecelakaan bus menabrak pohon terjadi di Jalan Setiabudi No 90, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, sekitar pukul 17.25 WIB.

“Korban sudah dievakuasi, selamat,” kata Fiekry dalam keterangannya.

“Korban alami syok,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia memastikan kejadian ini merupakan murni kecelakaan lalu lintas (lakalantas) tunggal, dan tidak ada kendaraan lain yang terlibat.

Dugaan sementara, kata Fiekry, sopir kurang konsentrasi hingga microsleep saat mengemudikan bus.