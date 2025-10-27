Berikut Ini Daftar Wilayah Depok yang Memiliki Dokter Terbanyak

jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok mencatatkan di tahun 2025, Kota Depok memiliki 1.711 dokter umum dan 1.395 dokter spesialis.

Data tersebut berdasarkan sumber katalog ‘Kota Depok Dalam Angka’ yang merupakan publikasi BPS Kota Depok.

Katalog tersebut, menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan institusi lain, salah satunya data terkait jumlah dokter di Kota Depok.

Kepala BPS Kota Depok, Agus Marzuki menjelaskan berdasarkan data tersebut, tenaga dokter paling banyak berada di Kecamatan Pancoran Mas (Panmas) dan Kecamatan Beji.

“Kedua wilayah ini menjadi pusat aktivitas dan fasilitas penting di Kota Depok, sehingga memiliki tenaga kesehatan terbanyak,” ucapnya.

Dirinya menjelaskan, Kecamatan Pancoran Mas memiliki dokter umum sebanyak 284 orang dan dokter spesialis sebanyak 316 orang.

Kecamatan tersebut berperan, sebagai pusat kota dan jalur penghubung utama ke berbagai wilayah di Kota Depok.

Sementara itu, Kecamatan Beji yang memiliki 262 dokter umum dan 316 dokter spesialis.