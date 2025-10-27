Dedi Mulyadi Puji Program RSSG Pemkot Depok
jabar.jpnn.com, DEPOK - Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali menuai apresiasi dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Dirinya menyambut baik, program RSSG yang dinilai berpihak pada siswa kurang mampu, terutama mereka yang tidak tertampung di sekolah negeri karena keterbatasan kuota.
“Kami sangat senang. Ini program bagus karena Wali Kota Depok menggratiskan sekolah swasta,” ucapnya.
Dirinya juga mengapresiasi, kebijakan yang diambil Wali Kota Depok dalam meningkatkan mutu pendidikan di wilayahnya.
“Keren kebijakannya, kalau perlu menjabat sampai empat periode,” tuturnya.
Diketahui, kebijakan RSSG merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sekolah swasta gratis.
Program ini, juga menjadi solusi bagi masyarakat Kota Depok yang anaknya tidak tertampung di sekolah negeri karena keterbatasan ruang dan kapasitas. (mcr19/jpnn)
