Gus Ipul Pastikan Seragam dan Laptop untuk Sekolah Rakyat Segera Dikirim

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan akan memenuhi kebutuhan peralatan dan perangkat lainnya untuk Sekolah Rakyat Terpadu (SRT).

Peralatan yan diberikan dalam waktu dekat itu adalah mulai dari seragam hingga laptop sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Gus Ipul mengatakan, saat ini peralatat tersebut tengah dipersiapkan dan segera dilakukan proses pengiriman.

Dia pun berharap akhir tahun ini, seluruh kebutuhan sekolah itu bisa segera sampai di lokasi.

"Sekarang untuk keperluan-keperluan lain seperti seragam dan laptop masih dalam proses pengiriman. Yang Insya Allah di akhir bulan ini atau awal November sudah bisa sampai ke tangan siswa atau sampai ke sekolah masing-masing," kata Saifullah saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 42 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), Kota Bandung, Senin (27/10/2025).

Dia mengatakan, saat ini sebagian SRT sudah berjalan, termasuk di Kota Bandung. Di November nanti, Presiden Prabowo Subianto kembali akan meresmikan SRT di 165 titik.

"Di sini (SRT 42) tadi saya lihat guru-guru sudah siap ya. Kondisinya berjalan baik. Di sini sudah mulai beroperasi sejak bulan September," ujarnya.

Di SRT 42, kata dia, menampung siswa SD dan SMP. Saat ini fasilitas yang dipakai, sementara dari Balai Besar Kementerian Tenaga Kerja di Kota Bandung.