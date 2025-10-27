Daftar Sebaran Calhaj Depok 2026

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok mulai mematangkan persiapan, salah satunya dengan merilis data sebaran jemaah calon haji (Calhaj) asal Kota Depok.

Berdasarkan data sementara, jumlah calhaj yang terdaftar mencapai 1.291 orang yang tersebar di 11 kecamatan.

Kasubag Tata Usaha Kemenag Kota Depok, Hasan Basri menjelaskan, bahwa pendataan ini menjadi bagian penting dalam persiapan teknis dan administrasi pemberangkatan jamaah haji.

“Data ini akan terus diperbarui hingga penetapan final, karena masih ada kemungkinan perubahan jika ada jemaah yang mundur atau naik kuota,” ucapnya.

Dari hasil pendataan, Kecamatan Sukmajaya tercatat sebagai wilayah dengan jumlah calhaj terbanyak, yakni 208 orang, disusul Cimanggis sebanyak 206 orang dan Pancoran Mas sebanyak 170 orang.

Sementara itu, jumlah jemaah paling sedikit berasal dari Kecamatan Limo sebanyak 45 orang dan Bojongsari sebanyak 61 orang.

Selain berdasarkan wilayah, Kemenag Depok juga merinci komposisi jemaah haji berdasarkan jenis kelamin dan usia.

Dari total pendaftar, jemaah perempuan mencapai 54 persen, sedangkan laki-laki 46 persen.