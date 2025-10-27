JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Gegara Hal Ini Rumput Lapangan DOS Bakal Diganti, Akan Ada Fasilitas Baru Juga!

Gegara Hal Ini Rumput Lapangan DOS Bakal Diganti, Akan Ada Fasilitas Baru Juga!

Senin, 27 Oktober 2025 – 13:00 WIB
Gegara Hal Ini Rumput Lapangan DOS Bakal Diganti, Akan Ada Fasilitas Baru Juga! - JPNN.com Jabar
Kondisi lapangan Depok Open Space (DOS). Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kondisi rumput lapangan Depok Open Space (DOS) II saat ini sudah mulai rusak, lantaran sering dijadikan sebagai lokasi berbagai kegiatan.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk segera melakukan perbaikan.

“Insyallah tahun depan saya berharap ini bisa diganti rumput sintetis. Jadi, hujan selebat apapun, air cepat menyerap, sehingga akan lebih nyaman, akan lebih kondusi buat kegiatan,” ucapnya.

Selain itu, dirinya juga berencana membuat jogging track yang besar.

Hal tersebut, lantaran antusias masyarakat yang luar biasa memanfaatkan fasilitas yang ada di kawasan Depok Open Space (DOS).

“Termasuk juga buat teman-teman yang olahraga, kami akan tambah track yang lebih besar, sehingga akan lebih maksimal,” ujarnya.

“Karena tempat ini (DOS), menjadi milik kita semua dan kami akan jaga, kami siapkan buat masyarakat kota Depok untuk berbagai event yang dibutuhkan atau yang akan diadakan di Kota Depok,” tandasnya. (mcr19/jpnn)

Wali Kota Depok, Supian Suri sebut akan melakukan peremajaan terhadap rumput lapangan DOS yang sudah mulai rusak, dan akan mengganti dengan rumput sintetis

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

