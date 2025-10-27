Gegara Hal Ini Rumput Lapangan DOS Bakal Diganti, Akan Ada Fasilitas Baru Juga!
jabar.jpnn.com, DEPOK - Kondisi rumput lapangan Depok Open Space (DOS) II saat ini sudah mulai rusak, lantaran sering dijadikan sebagai lokasi berbagai kegiatan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk segera melakukan perbaikan.
“Insyallah tahun depan saya berharap ini bisa diganti rumput sintetis. Jadi, hujan selebat apapun, air cepat menyerap, sehingga akan lebih nyaman, akan lebih kondusi buat kegiatan,” ucapnya.
Selain itu, dirinya juga berencana membuat jogging track yang besar.
Hal tersebut, lantaran antusias masyarakat yang luar biasa memanfaatkan fasilitas yang ada di kawasan Depok Open Space (DOS).
“Termasuk juga buat teman-teman yang olahraga, kami akan tambah track yang lebih besar, sehingga akan lebih maksimal,” ujarnya.
“Karena tempat ini (DOS), menjadi milik kita semua dan kami akan jaga, kami siapkan buat masyarakat kota Depok untuk berbagai event yang dibutuhkan atau yang akan diadakan di Kota Depok,” tandasnya. (mcr19/jpnn)
Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah
