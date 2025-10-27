JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini PLN Dukung UMKM The New Factory Naik Kelas dan Wujudkan Kreativitas Ramah Lingkungan

PLN Dukung UMKM The New Factory Naik Kelas dan Wujudkan Kreativitas Ramah Lingkungan

Senin, 27 Oktober 2025 – 07:30 WIB
PLN Dukung UMKM The New Factory Naik Kelas dan Wujudkan Kreativitas Ramah Lingkungan - JPNN.com Jabar
CEO The New Factory, Alia Sarastita menunjukkan salah satu hasil produksi TNF, berupa material COPPO (panel multifungsi dari limbah tekstil non-recyclable). Bantuan mesin pencacah dari PLN sangat bermanfaat karena dapat memperbanyak jumlah limbah tekstril yang di olah sehingga meningkatkan hasil produksi. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan masyarakat berkelanjutan.

Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui kolaborasi dengan The New Factory (TNF), koperasi mode sirkular di Bandung yang memanfaatkan limbah tekstil menjadi produk bernilai tinggi.

Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya PLN UID Jawa Barat untuk memperkuat ekosistem ekonomi sirkular dan mendukung pemberdayaan masyarakat di sektor industri kreatif yang ramah lingkungan.

Baca Juga:

The New Factory sendiri digerakkan oleh mantan pekerja tekstil dan pelaku kreatif muda yang memiliki visi mengurangi limbah industri fesyen serta menciptakan lapangan kerja hijau (green jobs). Melalui inovasi seperti upcycling dan pengembangan material COPPO (panel multifungsi dari limbah tekstil non-recyclable), TNF membuktikan bahwa kreativitas dapat berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan.

General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, mengatakan bahwa PLN melihat TNF sebagai mitra yang memiliki semangat sejalan dengan misi PLN dalam mewujudkan keberlanjutan.

“PLN tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai penggerak perubahan menuju masyarakat yang mandiri dan berdaya. Dukungan terhadap The New Factory adalah bagian dari komitmen kami untuk menumbuhkan ekosistem hijau dan berkelanjutan, di mana energi, kreativitas, dan kepedulian sosial berjalan beriringan,” ujar Sugeng dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (27/10/2025).

Baca Juga:

Dukungan PLN UID Jawa Barat kepada TNF mencakup, penguatan sarana dan prasarana produksi, penyediaan listrik yang andal dan efisien, serta kemitraan dalam kegiatan kreatif dan sosial untuk meningkatkan kapasitas para anggota koperasi.

Melalui kolaborasi ini, PLN berperan langsung dalam mendorong lahirnya industri kreatif hijau yang tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

PLN UID Jabar mendukung perkembangan ekosistem ekonomi sirkular dan pemberdayaan masyarakat di sektor industri kreatif ramah lingkungan.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   The New Factory PLN pln uid jabar umkm TJSL ekonomi kreatif ramah lingkungan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU