PLN Dukung UMKM The New Factory Naik Kelas dan Wujudkan Kreativitas Ramah Lingkungan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan masyarakat berkelanjutan.

Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui kolaborasi dengan The New Factory (TNF), koperasi mode sirkular di Bandung yang memanfaatkan limbah tekstil menjadi produk bernilai tinggi.

Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya PLN UID Jawa Barat untuk memperkuat ekosistem ekonomi sirkular dan mendukung pemberdayaan masyarakat di sektor industri kreatif yang ramah lingkungan.

Baca Juga: Persib Bandung Dibayangi Pemain Kelelahan Jelang Laga Lawan Persis

The New Factory sendiri digerakkan oleh mantan pekerja tekstil dan pelaku kreatif muda yang memiliki visi mengurangi limbah industri fesyen serta menciptakan lapangan kerja hijau (green jobs). Melalui inovasi seperti upcycling dan pengembangan material COPPO (panel multifungsi dari limbah tekstil non-recyclable), TNF membuktikan bahwa kreativitas dapat berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan.

General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, mengatakan bahwa PLN melihat TNF sebagai mitra yang memiliki semangat sejalan dengan misi PLN dalam mewujudkan keberlanjutan.

“PLN tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai penggerak perubahan menuju masyarakat yang mandiri dan berdaya. Dukungan terhadap The New Factory adalah bagian dari komitmen kami untuk menumbuhkan ekosistem hijau dan berkelanjutan, di mana energi, kreativitas, dan kepedulian sosial berjalan beriringan,” ujar Sugeng dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (27/10/2025).

Dukungan PLN UID Jawa Barat kepada TNF mencakup, penguatan sarana dan prasarana produksi, penyediaan listrik yang andal dan efisien, serta kemitraan dalam kegiatan kreatif dan sosial untuk meningkatkan kapasitas para anggota koperasi.

Melalui kolaborasi ini, PLN berperan langsung dalam mendorong lahirnya industri kreatif hijau yang tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.