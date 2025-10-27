Dukung Energi Hijau, Polytron dan PLN Catatkan Rekor MURI di Jatinangor

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai Jambore Nasional Polytron Electric Vehicle Riders (PEVR) yang digelar di Jatinangor, Kabupaten Sumedang Sabtu (25/10/2025).

Kegiatan tersebut, akan mencatatkan sejarah baru di Indonesia yaitu lebih dari 500 motor listrik Polytron melakukan pengisian daya secara serentak untuk memecahkan Rekor MURI dalam kategori “Pengisian Daya Motor Listrik Terbanyak dari Satu Merek”.

Rekor ini bukan sekadar angka, tetapi simbol nyata gerakan masyarakat menuju era transportasi hijau dan energi bersih. Di balik capaian tersebut, terdapat sinergi kuat antara komunitas pengguna motor listrik, industri kendaraan nasional, dan PT PLN (Persero) yang terus memperkuat infrastruktur ekosistem kendaraan listrik di seluruh Jawa Barat.

Dalam kegiatan pemecahan rekor ini, PLN UID Jawa Barat menyediakan puluhan unit EV Charger untuk melayani pengisian daya bagi ratusan peserta di satu lokasi.

Hingga September 2025, PLN telah mengoperasikan 107 unit SPKLU roda dua dan 53 unit Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) di berbagai wilayah Jawa Barat.

Langkah ini merupakan wujud nyata dukungan PLN terhadap pertumbuhan kendaraan listrik nasional.

Ketua PEVR Bandung Raya Chapter, Riky Arisandi, mengungkapkan kebanggaannya menjadi bagian dari sejarah ini.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur atas terselenggaranya kegiatan luar biasa ini dan pencapaian rekor MURI hari ini. Acara ini menjadi bukti nyata semangat komunitas pengguna motor listrik di Jawa Barat. Infrastruktur yang disediakan juga andal dan mudah diakses, membuat kami semakin percaya diri untuk terus mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari gaya hidup ramah lingkungan," ucap Riky dikutip Senin (27/10/2025).