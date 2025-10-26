Ofero Gelar ‘Ride & Connect' di Kemang, Angkat Tren Listrik Kustom

jabar.jpnn.com, BANDUNG - PT Ofero Technology Indonesia menggelar kegiatan komunitas bertajuk ‘Ride & Connect' di PapaBro Café, Kemang, Jakarta Selatan di akhir pekan lalu.

Acara ini menjadi ajang berkumpul para pengguna dan pegiat gaya hidup urban yang tertari dengan tren kendaran listrik, khususnya sepeda listrik.

Kegiatan ini dibuka dengan community ride bersama pengguna sepeda listrik Ofero Stareer 3 Lit dan perwakilan manajemen perusahaan.

Baca Juga: TNGGP Berikan Sanksi Tegas Kepada 36 Pendaki Ilegal

Setelah itu, peserta mengikuti sesi bincang santai bersama kreator otomotif dan lifestyle seperti @gusali, @iwanbanaran, dan Atenk Katros, yang membahas perkembangan teknologi kendaraan listrik dan potensi personalisasi sepeda listrik di Indonesia.

Ofero juga menampilkan Stareet 3 Lit, sepeda listrik jarak jauh yang diklaim mampu menempuh hingga 120 kilometer dengan dua baterai lithium.

Model ini dihadirkan dengan desain futuristik dan sejumlah fitur modern seperti panel LCD, lampu depan ganda, serta sistem keamanan berbasis NFC dan remote control.

Dalam kegiatan ini, Ofero memperkenalkan kolaborasi dengan Katros Garage, bengkel modifikasi yang dikenal di dunia otomotif Tanah Air.

Kerja sama ini menyoroti peluang modifikasi dan ekspresi personal pada sepeda listrik, yang selama ini identik dengan kendaraan fungsional.