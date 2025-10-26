Sidang Kasus Korupsi Bank Jatim Cabang Jakarta

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kredit fiktif di Bank Jatim Cabang Jakarta kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Saut Erwin Hartono A. Munthe itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 18 saksi dari total 35 saksi yang dijadwalkan.

Mereka berasal dari kluster Bank Jatim, PT Indi Daya Group, Pertamina Patra Niaga, serta perwakilan kuasa hukum.

“Yang hadir baru 18 dari 35 saksi. Kluster Bank Jatim, PT Indi Daya Group, PT Pertamina Patra Niaga, dan dari kuasa hukum,” ujar jaksa di ruang sidang.

Hakim Saut mengingatkan para saksi agar memberikan keterangan secara jujur. Ia menegaskan bahwa perkara ini menyangkut kerugian negara dengan nilai fantastis.

“Jangan ada yang disembunyikan. Apalagi kerugian negara di sini hampir mendekati setengah triliun,” tegas Saut.

Saksi Ungkap Kejanggalan Kredit Rp 549,5 Miliar

Saksi Agvesta Yhosidyaningrum, yang saat peristiwa terjadi menjabat sebagai Pemimpin Bidang Kredit Bank Jatim Cabang Jakarta, mengungkap adanya sejumlah kejanggalan dalam proses penyaluran kredit senilai Rp 549,5 miliar pada periode 2023–2024.