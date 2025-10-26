Penjelasan AHY Soal Bandara Kertajati ‘in The Middle of Nowhere'

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan penjelasan terkait pernyataannya yang menyebut Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati berada di ‘in the middle of nowhere'.

AHY menduga pernyataan tersebut dipotong secara sempit, padahal maksudnya adalah tentang integrasi wilayah.

"Mungkin dipotong sempit ya, tetapi sebetulnya semangatnya adalah bagaimana bisa menghadirkan integrasi wilayah," kata AHY saat peresmian Gedung DPD Demokrat Jabar di Jalan Pacuan Kuda, Arcamanik, Kota Bandung, Minggu (26/10/2025).

Ia mengungkapkan pembangunan infrastruktur seperti bandara atau dermaga harus terhubung dengan jalan menuju maupun keluar dari lokasi tersebut. Sehingga diharapkan bandara maupun dermaga betul-betul hidup aktivitasnya.

"Jangan sampai infrastrukturnya besar, bagus, memakan biaya yang tinggi, tetapi tidak optimal. Nah ini harus kita berbesar hati untuk terus melakukan evaluasi," ucapnya.

AHY mengatakan pihaknya tidak hanya berhenti sampai mengidentifikasi masalah. Akan tetapi terus mencari solusi, salah satunya mendorong Bandara Kertajati menjadi hub industri dirgantara.

Ia menyebut langkah yang dilakukan yaitu melakukan kerja sama antara Bandara Kertajati dengan Garuda Maintenance Facility. Selain itu bekerja sama dengan Kementerian Bappenas dan Kementerian Perhubungan untuk membuat area maintenance repair overhaul (MRO).

"Nah diawali dulu dengan helikopter misalnya. Mudah-mudahan selain itu Fix Wings dan kami melibatkan juga kementerian-kementerian lembaga lainnya. Ini contoh bahwa kalau ada kegiatan yang strategis ini bisa membuka wilayah," ucapnya.