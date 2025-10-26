Kemenbud Akan Revitalisasi Prasasti Batutulis, Museum Pajajaran Dibangun 2026

JPNN.com

Minggu, 26 Oktober 2025 – 09:00 WIB
Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim (kanan) saat mendampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Prasasti Batutulis Kota Bogor. Foto: Pemkot Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Kementerian Kebudayaan akan memulai revitalisasi situs Prasasti Batutulis di Kota Bogor pada akhir 2025.

Proyek tersebut menjadi bagian dari rencana pembangunan Museum Pajajaran yang ditargetkan mulai dikerjakan tahun depan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon saat kunjungan kerja ke situs Prasasti Batutulis dan bangunan Bumi Ageung Batutulis, Sabtu (25/10/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Fadli Zon didampingi Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim. Menurut Dedie, kehadiran Menbud menjadi momentum penting bagi Kota Bogor yang selama ini menantikan kejelasan terkait rencana pembangunan museum tersebut.

“Pak Menteri Kebudayaan hadir ke Bogor dan beliau akan membantu mulai dari Forum Group Discussion (FGD), penyusunan storyline, hingga penyediaan artefak agar museum ini benar-benar bisa terwujud,” ujar Dedie.

Dedie menambahkan, selama ini Pemkot Bogor sempat ragu untuk merealisasikan pembangunan museum karena sebagian besar artefak berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan.

Namun, dukungan dari Menbud memberikan keyakinan baru untuk berkolaborasi mewujudkan Museum Pajajaran sebagai ikon kebanggaan warga Jawa Barat.

“Alhamdulillah bukan hanya artefak, FGD, dan storyline, tapi juga ada dukungan anggaran untuk mengintegrasikan situs Batutulis sebagai artefak utama. Dengan izin pemerintah pusat, hal ini bisa diimplementasikan,” katanya.

